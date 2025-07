Ultim'ora Osimhen-Galatasaray, Romano: "Il Napoli chiede penale da 75mln! Ecco cosa manca per chiudere"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato sul proprio canale Youtube della trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen: "Importante dirvi che su Victor Osimen sono ore nuovamente cruciali, perché i contatti tra il Napoli e Galatasaray sono andati avanti durante tutta la giornata di oggi. Il Galatasaray accetta diverse porzioni della controproposta fatta dal Napoli e specialmente dal presidente De Laurentis che tiene molto a questa operazione. Il presidente De Laurentis è molto coinvolto in questo affare e ci tiene che l'uscita di Osimhen sia gestita nel modo migliore per la reputazione del Napoli anche a livello internazionale, visto che si sta vendendo un giocatore importante. Ma col Napoli, che non vuole scendere a compromessi.

Il Napoli con quella controposta si sta avvicinando al Galatasaray in termini di valutazioni. Il Napoli vuole 40 milioni subito, li avrà. Il Napoli vuole 35 milioni di euro pagati in un anno entro il 2026 e non in 2 anni come proponeva il Galatasaray. E da quanto ci risulta il Gratasaray ha dato l'ok anche a questo tipo di dettaglio. Quindi 40 + 35 in un anno. Più il Napoli ha richiesto di inserire una penale da 75 milioni di euro nel caso in cui Osimhen venisse venduto dal Galatasaray ad un club italiano entro 2 anni. Praticamente una penale che impedisce al Galatasaray di fare ogni operazione con club italiani per quanto riguarda Osimhen in uscita. Cosa manca? Manca il discorso legato alla percentuale sulla futura rivendita e queste famose garanzie bancarie su cui ci si aspetta un via libera in ogni momento per chiudere la vicenda Osimhen che continua ad aspettare il Galatasaray".