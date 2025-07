Ndoye-Napoli, Sky: gli azzurri insistono! Vogliono inserire Zanoli

Noa Lang, Lucca e Beukema rappresentano soltanto alcuni dei colpi messi a segno finora dal Napoli in questa sessione estiva di calciomercato, ma il club di De Laurentiis è ben lontano dall’aver concluso le operazioni in entrata. I campioni d’Italia continuano a muoversi con decisione per rinforzare ulteriormente la rosa, puntando su profili di qualità e prospettiva. Oltre all’ormai noto interessamento per Vanja Milinkovic-Savic, con il quale proseguono i contatti con il Torino per chiudere l’affare che dovrebbe portare il portiere serbo all’ombra del Vesuvio, il Napoli ha accelerato anche su un altro fronte: quello relativo a Dan Ndoye.

L’esterno svizzero, protagonista di una stagione positiva con il Bologna, è diventato un obiettivo concreto per gli azzurri. Per cercare di convincere il club emiliano a cedere il giocatore, il Napoli sta valutando una proposta che includa una parte cash più una contropartita tecnica: il nome sul tavolo è quello di Alessandro Zanoli, terzino di proprietà dei partenopei e reduce da esperienze in prestito al Genoa. Questa formula potrebbe risultare vantaggiosa per entrambe le parti, permettendo al Bologna di inserire un giovane interessante in rosa e al Napoli di assicurarsi un rinforzo importante sulla fascia offensiva. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.