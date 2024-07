Rileggi live Dimaro, day 4: sessione mattutina, esercitazioni e corsa interminabile: Marin si ferma prima. Arriva ADL

Appuntamento alle 17.30 per la seduta pomeridiana. In serata, ore 20.15, quattro calciatori azzurri incontreranno i tifosi in piazza Madonna della Pace per rispondere alle domande del pubblico. Restate collegati su TuttoNapoli per gli aggiornamenti e la diretta testuale di allenamento e incontro tifosi-giocatori.

11.35 - Il presidente riceve e indossa le sciarpe dei Napoli Club presenti.

11.30 - A bordo campo spunta il presidente Aurelio De Laurentiis. Acclamato dal pubblico, il patron azzurro dopo essersi intrattenuto con le autorità del comune trentino e ovviamente con la dirigenza del Napoli si è rivolto al pubblico presente in tribuna: "Oggi pomeriggio vengo tra voi!".

11.29 - Termina l'allenamento mattutino.

11.20 - Inizia la fase di stretching.

11.18 - Terminano i giri di campo, azzurri esausti a terra. Tra i più affaticati Politano.

11.06 - Manna e Chiavelli presenti a bordo campo.

10.45 - Rafa Marin è tra quelli più in difficoltà a reggere l'intenso ritmo imposto dal tecnico salentino. Dopo 6-7 giri di campo, l'ex Real Madrid - che evidentemente non è abituato a questo genere di lavoro - si è fermato, evidentemente stanco, probabilmente con i crampi. In questi minuti è fermo, accanto ai preparatori, a bordocampo.

10.32 - Squadra divisa in quattro gruppi più Osimhen e Lindstrom: pettorine gialle, verde acque, blu e beige. Un giro di campo a gruppetti scaglionati, riposo di 1' e si ritorna a correre a bordo campo.

10.29 - Squadra riunita a centrocampo, ci sono anche Osimhen e Lindstrom.

10.26 - Termina qui l'esercitazione.

10.15 - Come nel primo giorno esercitazione sulla costruzione 3+2, ma stavolta con Rafa Marin al centro, Rrahmani braccetto di destra e Natan braccetto di sinistra.

9.55 - Nell'altra metà campo inizia un'altra esercitazione sul possesso palla, sviluppo offensivo e conclusione in porta tra le sagome poste a formare un 5-3-2.

9.50 - Entrano in campo Osimhen e Lindstrom, grande ovazione per il nigeriano. I due si allenano a parte a bordo campo.

9.40 - Finora assenti Osimhen e Lindstrom, i due azzurri non partecipano a questa fase dell'allenamento.

9.37 - In una metà campo inizia un'esercitazione con la palla e l'utilizzo di sagome.

9.30 - Inizia una fase di riscaldamento e attivazione muscolare.

9.29 - La squadra entra in campo tra l'ovazione del pubblico, Oggi sono presenti al campo anche alcuni Napoli Club che si fanno sentire con cori e sventolano la bandiere.

9.10 - A pochi minuti dall'apertura dei cancelli fila interminabile a formare un 'serpentone' ordinato all'esterno dello stadio di Carciato e grande attesa per l'inizio dell'allenamento. Il sistema serve da filtraggio per gli ingressi allo stadio affinché non si crei la calca vicino ai cancelli.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella quarta giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Dopo la sessione pomeridiana di ieri, terminata con una partitella a campo ridotto, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi sul campo di Carciato. La squadra oggi svolgerà una doppia seduta, alle 9.30 è previsto l'ingresso in campo per l'allenamento che finirà alle 12.