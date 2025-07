Ultim'ora Ndoye si complica, Romano: "Spuntano due nomi nuovi dalla Spagna"

Problemi in vista per il Napoli nella corsa a Dan Ndoye. L’esterno del Bologna è finito nel mirino del Nottingham Forest, che ha accelerato bruscamente per chiudere l’operazione, nonostante l’infortunio recente del giocatore in amichevole. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il club azzurro sta valutando le prime alternative.

Due i nomi finiti sul taccuino della dirigenza: il primo è quello di Samuel Lino, esterno mancino dell’Atlético Madrid, reduce da una buona stagione e valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Si tratta di un profilo che è stato offerto al club azzurro nelle ultime ore, anche se al momento non è in corso una trattativa. Il secondo nome è quello di Takefusa Kubo, talento giapponese della Real Sociedad. Un’ala destra che garantirebbe un impatto immediato e un investimento anche in chiave futura.