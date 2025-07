"Ho finito qua": quel labiale di Ndoye che pare una profezia sul futuro

Su Ndoye il sorpasso del Nottingham Forest sul Napoli ha colto di sorpresa anche i partenopei

"Vedere Dan Ndoye con lo scarpino sinistro in mano, mentre accenna il labiale «ho finito qua», non è forse il miglior auspicio per chi spera che resti in rossoblù, proprio nel giorno in cui il Nottingham Forest formalizza un’offerta da 30 milioni più 5 di bonus al Bologna e cinque anni di contratto all’esterno. Così scrive l'edizione bolognese di Repubblica, che fa fa il punto sul futuro dell'esterno svizzero.

"A volte gli episodi di campo sembrano profezie del calciomercato. O forse si tratta solo di coincidenze. Fatto sta che ieri, dopo venti secondi di amichevole, un’entrata folle di un giocatore della Virtus Verona ha steso lo svizzero, che si è rialzato per poi gettare subito la spugna, senza nemmeno chiedere la sostituzione alla panchina. Su Ndoye il sorpasso del Nottingham Forest sul Napoli ha colto di sorpresa anche i partenopei, ma restano 50 i milioni chiesti dai rossoblù. È presto per sapere come andrà a finire, ma di sicuro il Bologna tenterà di sondare la disponibilità dello svizzero a rinnovare il contratto.