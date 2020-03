Disastro Uefa: il Napoli dovrà allenarsi fino alla vigilia di una gara che non ci sarà

Situazione surreale a Castel Volturno. Il Napoli anche oggi è sceso in campo, provando a rispettare la tabella di marcia verso la sfida di Barcellona (domani giorno di riposo, prima del ritorno in campo), al momento prevista a porte chiuse ma che sarà giustamente ed inevitabilmente rinviata. La squadra di Gattuso, unica in Italia costretta ad allenarsi visto che anche la Juventus s'è fermata dopo il caso Rugani, è quella che soffrirà di più la scelta folle dell'Uefa di non fermare (almeno per ora) le competizioni europee. E' prevista infatti solo per martedì, alla vigilia della sfida al Barcellona, una riunione con tutte le componenti in causa e purtroppo l'incedere del virus non potrà che costringere l'Uefa allo stop anche delle coppe ed il rinvio dell'Europeo per poter recuperare tutte le gare in estate.

Il mancato stop alle coppe europee, atteso già da giorni, non è arrivato e costringerà il Napoli a continuare ad allenarsi per una gara fissata ma che non si disputerà. La situazione infatti può considerarsi precipitata da tempo ed in giornata, inoltre, è arrivato anche lo stop della Liga - dopo una nuova riunione -, senza dimenticare il blocco aereo spagnolo nei confronti dell'Italia, che ha portato al rinvio anche Siviglia-Roma, l'aumento drammatico dei casi in Spagna e soprattutto la notizia dei contagi e delle rispettive squadre in isolamento in Serie A e Bundesliga. Ed invece niente. Oggi spazio all'Europa League con quattro partite a porte chiuse e due rinviate delle otto complessive.