E' il momento cruciale: Conte ripesca Raspadori e torna alla sua anima vincente

Dopo Olivera e Spinazzola, Antonio Conte perde anche Neres, ma lui non perde la maschera, rilancia e ne cambia una, pesca Raspadori e vara il primo Napoli con le due punte e la sua vecchia anima vincente formato 3-5-2. Lo scrive il Corriere dello Sport, confermando il cambio di modulo, col ritorno alla difesa a tre che mancava dal 3-4-2-1 della quarta giornata a Cagliari.

Torna titolare Buongiorno, di nuovo al centro del tris e titolare dopo otto partite, e Mazzocchi a sinistra, da quinto, favorito su Politano. Il quarto modulo della stagione, dunque, scrive il quotidiano ricordando che si tratterà del terzo round, la terza chance dopo le due sconfitte di dicembre in appena tre giorni, e che arriva in un momento cruciale: il Napoli è ancora primo ma dopo i due pareggi contro Roma e Udinese il vantaggio sull’Inter è diminuito fino a un punto. Il tutto, alla vigilia di una giornata complessa per tutti: azzurri in trasferta a Roma, Inzaghi e i suoi a Torino contro la Juve. Ed a quindici giorni dallo scontro diretto.