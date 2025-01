Live Fiorentina-Napoli 0-1 (David Neres 29'): Neres segna un gol stratosferico!

vedi letture

45' - Saranno 2 i minuti di recupero

43' - Beltran prova a filtrare un buon passaggio per Dodo ma Spinazzola è molto attento e chiude in rimessa dal fondo.

41' - Possesso per la Viola

37' - Attimi intensi in campo nel post gol annullato, tanto nervosismo

34' - Annullato il pari a Kean, Var in azione. L'attaccante della Viola stoppa il pallone di petto e l'aggiusta con la mano destra. Gol annullato

32' - Si accende la gara con Sottil abbastanza polemico

31' - Corner in favore della Fiorentina che reagisce subito

29' - GOOOOOL CLAMOROSO DI DAVID NERES!!!! Azione stratosferica del brasiliano che supera Parisi, chiede e trova la sponda di Lukaku per poi superare l'intera difesa della Fiorentina e bucare De Gea con un destro potentissimo!

27' - Si accende la gara per alcune decisioni di Manganiello

26' - David Neres si libera di Parisi e prova un sinistro interno, vicino alla porta difesa da De Gea

25' - Prima parte di gara davvero intensa, il Napoli spinge tanto

23' - Soffre per adesso la Fiorentina, Comuzzo sbaglia il rinvio e concede una rimessa laterale in favore degli azzurri

22' - Ancora pericoloso il Napoli, Lobotka lavora lo sviluppo di un calcio di punizione e crossa per il colpo di testa di Rrahmani che termina poco alto

21' - Momento estremamente favorevole per il Napoli, dopo una prima fase pimpante per i padroni di casa adesso gli azzurri sono sempre offensivi e pericolosi.

20' - Altro corner in favore del Napoli

17' - Costruzione ottima ancora una volta del Napoli con Rrahmani che avanza palla al piede e serve Spinazzola, l'esterno lavora il pallone e calcia in porta con De Gea bravissimo a reagire. Napoli acceso nonostante le assenze.

16' - Il Napoli era entrato benissimo nella difesa viola con il tocco di Spinazzola per Olivera e l'assist di Lukaku per l'uruguayano. Posizione però di offside e rete annullata.

15' - GOL ANNULLATO! FUORIGIOCO DI OLIVERA NEL PASSAGGIO DI SPINAZZOLA.

15' - GOOOOL DEL NAPOLI CON OLIVERA!

15' - Spinge il Napoli

13' - Fallo di McTominay su Beltran

12' - Secondo spunto consecutivo del Napoli ma il cross di Spinazzola è ancora una volta impreciso.

12' - Calciato malissimo il corner di Spinazzola, palla altissima sul secondo palo dove non c'era nessuno.

11' - Primo calcio d'angolo della partita in favore del Napoli, Beltran blocca il cross di Olivera.

10' - Fallo di Anguissa su Mandragora nel tentativo di colpire il pallone.

9' - Sinistro da posizione molto defilata di Sottil che ci prova da posizione quasi impossibile, palla che attraversa l'area di rigore e termina fuori.

7' - Primo tiro della Fiorentina con Mandragora che infastidito da Neres non riesce a ferire Meret, palla che termina in corner.

5' - Squillo viola con Beltran che trova un'ottima traccia superando la difesa azzurra e defilato a destra cerca con un cross qualcuno in area di rigore ma Juan Jesus rilancia.

3' - Si affaccia nella metà campo avversaria anche la Fiorentina con Dodo che si allunga troppo il pallone e la palla termina sul fondo.

2' - Primo spunto offensivo del Napoli, cross di David Neres e mancato aggancio di Spinazzola. Rimessa dal fondo per la Fiorentina

1' - Pronti via e McTominay subito dribbla Beltran e viene atterrato. Fallo in favore del Napoli.

18.05 - Inizia la gara a Firenze!

18.04 - Inizio della gara in ritardo, intanto minuto di silenzio in ricordo di Aldo Agroppi scomparso in settimana.

18.03 - Il Napoli attaccherà da sinistra verso destra nel corso del primo tempo.

18.00 - Squadre in campo per l'inno della Serie A

17.45 - Fanno il loro rientro negli spogliatoi le due squadra: manca poco al fischio d'inizio della gara!

17.30 - In campo anche gli azzurri: nonostante il divieto c'è una porzione di tifoseria napoletana al Franchi!

17.25 - Inizia la fase di riscaldamento per i padroni di casa, ottimo clima a Firenze.

17.05 - Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Napoli!



FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Matias Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Adli, Mandragora, Parisi; Beltran, Sottil; Kean

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola

16.50 - Probabile presenza sugli spalti del Franchi di una leggenda azzurra: l'ex capitano Marek Hamsik avvistato in stazione questa mattina!

16.15 - Il Napoli giocherà in casacca bianca, tutto pronto al Franchi dove tra circa un'ora inizierà la fase di riscaldamento alla gara!

Le ultime sul Napoli

Tre grandi assenti negli azzurri: oltre a Buongiorno, sono costretti a dare forfait Kvaratskhelia e Politano, come annunciato da Conte in conferenza stampa. Formazione quindi da riscrivere. 4-3-3 con Meret in porta, Rrahmani-Juan Jesus a fare guardia con ai lati Di Lorenzo e Olivera. In cabina di regia ci sarà Lobotka coadiuvato da McTominay e Anguissa. In attacco Lukaku la punta, David Neres a sinistra e per l'altra corsia Spinazzola è in vantaggio su Ngonge. Da non escludere l'opzione Raspadori, che però non è mai stato inserito da Conte sull'esterno.

Le ultime sulla Fiorentina

Palladino conferma il suo 4-2-3-1. Tra i pali De Gea, linea difensiva composta da Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens. In mediana pronti Adli e Cataldi; sulla trequarti Colpani è sicuro del posto, poi ci sono Gudmundsson, Sottil e Beltran per due posti, con i primi due leggermente in vantaggio. Nessun dubbio sul centravanti: sarà Moise Kean a condurre l'attacco.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 19ª giornata di Serie A, chiude il girone d'andata la trasferta al Franchi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. I viola sono tra le sorprese di questo campionato, attualmente a quota 32 punti ma potenzialmente al quarto posto vista la gara da recuperare: un grande ostacolo per gli azzurri, che hanno la chance di andare da soli al primo posto vista la pausa Supercoppa per Inter e Atalanta.

Una gara sentita: i precedenti sono infatti molto significativi. La Fiorentina ha vinto 55 partite in Serie a contro il Napoli, solo contro il Bologna ha fatto di meglio. L'ultima vittoria casalinga dei viola contro gli azzurri risale però al 2018: il 3-0 con tripletta di Giovanni Simeone, che cancellò le speranze scudetto della squadra di Sarri.

Un Napoli conquistatore: la squadra di Conte ha espugnato molti stadi quest'anno. Dopo la sconfitta a Verona alla prima giornata, gli azzurri hanno ottenuto sei vittorie e due pareggi nelle successive otto trasferte, subendo solo tre gol e portando a casa cinque clean sheet. L'ultima volta che i partenopei hanno mantenuto la porta inviolata in sei delle prime 10 trasferte in Serie A, correva la stagione 1988/89.

La rinascita con Conte: il nuovo tecnico ha risollevato il Napoli dalle ceneri del decimo posto dello scorso campionato. Proprio nell'ultima stagione infatti gli azzurri avevano solo 28 punti dopo 18 giornate, mentre ora sono a quota 41: un differenziale di 13 punti, il più alto tra le squadre in Serie A. Inoltre, Conte ha la possibilità di centrare i 44 punti dopo le prime 19 partite: è successo solo quattro volte al Napoli nell'era dei tre punti a vittoria e in questi precedenti ha poi terminato la stagione nelle prime due posizioni.

Testa a testa tra gli attaccanti: Moise Kean contro Romelu Lukaku? No, Giacomo Raspadori. L'81 azzurro ha regalato i tre punti nell'ultima partita, ma questa contro la Fiorentina per lui è una sfida per vari motivi. Intanto, è da ottobre 2023 che non va a segno per due gare di fila, in più i viola sono la squadra contro cui Jack giocato più minuti in Serie A senza mai timbrare il cartellino. Dall'altro lato, Kean è tra i centravanti più in forma del momento: è il giocatore del campionato italiano che ha collezionato più reti in questa stagione, ben 15 tra tutte le competizioni.

Amiche ed amici di TuttoNapoli buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della prima gara del 2025 che vedrà il Napoli impegnato a Firenze alle ore 18:00.