FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti cambia solo due uomini: ancora out Manolas, c'è Lozano

Sono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida tra Sampdoria e Napoli in programma alle 18:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Luciano Spalletti cambia soltanto due uomini rispetto all'undici sceso in campo contro l'Udinese e conferma per la terza partita di fila Rrahmani in difesa con Koulibaly, lasciando ancora in panchina Manolas. In attacco Zielinski torna titolare al posto di Elmas, mentre sulla destra Lozano dà un turno di riposo a Politano.

SAMPDORIA (4-4-2): in attesa

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti