FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ne cambia 6: tornano Fabian, Insigne e Osimhen

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Hellas Verona, match delle 18 valido per la dodicesima giornata di campionato.

Spalletti rilancia i giocatori recuperati e quelli tenuti a riposo in Europa League. Tra i pali torna Ospina, con Juan Jesus che sostituisce lo squalificato Koulibaly si sposta al centro con Rrahmani. Sulla fascia sinistra al rientro Mario Rui, con Di Lorenzo sulla corsia opposto. A centrocampo torna anche Fabian, dopo il turno di riposo in Europa, a formare la coppia con Anguissa. In avanti Politano, Zielinski ed il recuperato Insigne, formano il terzetto dietro al rientrante Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor