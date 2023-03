FOTO - Striscioni contro ADL: "Dovrete sempre fare i conti con quei 400 reietti"

Nella notte sono apparsi striscioni molto duri contro il patron del Napoli.

Durissima risposta di alcuni rappresentanti della Curva A alle parole di Aurelio De Laurentiis relative agli scontri di Napoli-Eintracht: “I reietti si uniscono per fronteggiare le forze dell'ordine. Tutto quello che può essere racchiuso in un confronto tra tifoserie, in realtà è un pretesto per mettere a dura prova l'ordine costituito”.

Nella notte sono apparsi striscioni molto duri contro il patron del Napoli. Il primo recita: “Come la giri e come la metti, farete sempre i conti con quei 400 reietti” firmato Curva A.