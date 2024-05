Gasperini-Napoli, Rai: cresce ottimismo, c’è un indizio e quel feeling con Manna

L'allenatore potrebbe lasciare l'Atalanta per sposare il progetto azzurro, la dirigenza partenopea lo sa e comincia a essere ottimista sulla questione.

Le quotazioni di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore del Napoli sono in netto rialzo. L'allenatore di Grugliasco potrebbe lasciare l'Atalanta per sposare il progetto azzurro, la dirigenza partenopea lo sa e comincia a essere ottimista sulla questione. Le ultime arrivano direttamente da Ciro Venerato, tramite il sito di Rai News, in un articolo di cui vi proponiamo uno stralcio:

"Resta lui la prima scelta del club dopo i problemi emersi con Antonio Conte. La dirigenza campana non intende sbilanciarsi ma nelle segrete stanze circola un discreto ottimismo sulla scelta del top coach orobico che dopo la finale di Europa League avrà un vertice con la famiglia Percassi. Due indizi (che non fanno ancora una prova ndr) segnalano Gian Piero verso Napoli.

A) L'Atalanta e il ds pescarese D'Amico stanno contattando diversi allenatori (si fanno vari nomi tra questi anche Palladino ma non solo): evidentemente non sono sono certi della permanenza di Gasperini, alimentata da dichiarazioni che danno la stura a più di un sospetto. B) Il feeling datato con il nuovo Ds partenopeo Giovanni Manna, suo primo sponsor in casa Napoli. In un ambiente vulcanico come quello partenopeo, senza contare De Laurentiis, avere una comune visione con il primo dirigente dell'area tecnica può spingerlo al clamoroso divorzio con la Dea".