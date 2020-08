Gattuso a caccia del miglior Diego

Ci vorrebbe Diego. Ecco, l’idea di rimettere gli scarpini a Maradona per una notte non sarebbe male, ma poco realistica. Al Camp Nou il Napoli, per avere qualche possibilità nella sfida col Barcellona, dovrà ritrovare il miglior Demme.

L’uomo della svolta da gennaio. Il centrocampista acquistato dal Lipsia nel mercato invernale era stato, per la sua capacità di dare equilibrio alla squadra, la pedina che aveva permesso al Napoli di Gattuso di cambiare passo. Abile interditore, diligente nella fase di costruzione vissuta senza sussulti ma quasi mai sporcando il foglio della prestazione.

Un normalizzatore, insomma. Uno che ha rimesso le cose al loro posto e che ha tirato la carretta per tante settimane. Con la ripresa post-Covid, nonostante l’alternanza con Lobotka, non sempre si è potuto ammirare la versione migliore di Diego. Con molta probabilità Gattuso affiderà a lui le chiavi della mediana nella sfida di sabato sera contro i blaugrana: servirà il miglior Diego per provare l’impresa.