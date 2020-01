Gazzetta 'annuncia' Lobotka: "In tre giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'acquisto"

Stanislav Lobotka dovrebbe diventare un nuovo calciatore nel Napoli nei prossimi giorni. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che riassume la trattativa con il Celta per il centrocamposta raccontando come la rottura tra Lobotka e il Celta aumenti le possibilità di un accordo imminente tra le parti. La rosea spiega come il Napoli abbia la necessità di mettere il giocatore a disposizione di Gattuso, nel più breve tempo possibile, potrebbe accelerare i tempi della trattativa.

"Giuntoli - si legge - riproverà con la stessa offerta e se dovesse ritrovarsi di fronte il muro galiziano, non è escluso che possa riconoscere agli spagnoli una serie di bonus per colmare quel paio di milioni di differenza". Per la Gazzetta l’impressione è che nei prossimi due o tre giorni ci sarà l’annuncio ufficiale dell’acquisto del centrocampista della nazionale di Slovacchia.