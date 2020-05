Gazzetta - Fabian tolto dal mercato: pronto rinnovo ma c'è un ostacolo da superare, i dettagli

Il Napoli blinda Fabian Ruiz: nonostante il pressing di Real Madrid e Barcellona, per quest'anno la volontà della società è quella di confermarlo, rifiutando qualsiasi eventuale proposta. Non solo: si lavora anche al rinnovo di contratto fino al 2025 con un robusto aumento dello stipendio annuale. Fabian Ruiz s’è preso del tempo - si legge su La Gazzetta dello Sport - anche perché l’adeguamento economico sarebbe condizionato all’inserimento di una clausola superiore ai 100 milioni di euro nel nuovo accordo. Il Napoli non ha fretta.