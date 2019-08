Gazzetta - Icardi si è promesso alla Juve, ADL lo tenta: pronto ad offrire 8 mln a stagione!

Il Napoli prova ad inserirsi nella corsa a Maurito Icardi. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull’attaccante dell’Inter: “Anche De Laurentis vuole tentare il promesso sposo: ha già presentato offerta da 55 milioni all’Inter, elevabile fino a 60. Il presidente azzurro ha dato tempo fa a Cristiano Giuntoli l’incarico ufficiale di parlare con Wanda Nara e presentarle la prima offerta del Napoli: 7,5 milioni a stagione per i prossimi 5 anni, oltre ad una serie di bonus legati ai risultati. In quell’occasione la moglie manager dell’attaccante ha ascoltato e rimandato indietro la risposta: al momento la famiglia non può impegnarsi con altri club. Il presidente, però, è intenzionato a fare un altro tentativo sempre con Wanda: con lei ha avuto un contatto diretto nell’estate del 2016, quando pensò a Maurito per il dopo Higuain. Stavolta De Laurentiis sarebbe disposto ad aumentare di altri 500mila euro lo stipendio per arrivare ai fatidici 8 a stagione. A Napoli Icardi sentirebbe il fascino della Champions, ma no è abbastanza, almeno per ora, per far saltare la promessa di matrimonio tra Maurito e la Juve”.