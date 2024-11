Gazzetta - Lukaku sotto pressione: i tifosi gli chiedono di più

"Lukaku sotto pressione: i tifosi gli chiedono di più" si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Si parla del belga intanto ricordando che sta bene e che domenica sarà regolarmente in campo contro la sua ex squadra.

Poi il quotidiano aggiunge i suoi numeri e ricorda che Conte e i tifosi ora si aspettano una crescita da parte del centravanti tanto atteso e arrivato solo a fine mercato a Napoli. Per adesso 4 gol e 4 assist. Deve migliorare il suo rendimento offensivo per la crescita del Napoli in zona gol.