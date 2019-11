Gazzetta - Meret colpito dai fatti di Napoli: niente alibi, è pronto a prendere per mano la squadra

Settimane difficili le ultime in casa Napoli. Uno dei giocatori che ha ovviamente fronteggiato la situazione è stato Alex Meret, fresco di esordio con la maglia della nazionale. Ecco il racconto de La Gazzetta dello Sport: "Alex è rimasto colpito dagli ultimi accadimenti in casa Napoli, ma invece di cercare alibi o sfuggire dalle proprie responsabilità e già concentrato su come debba riprendersi in fretta la squadra in campionato, proprio contro il Milan. E quattro giorni dopo poi ci sarà la partita con il Liverpool, la prima ad Anfield per Meret che già all’andata risultò decisivo".