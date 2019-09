Gazzetta - Milik esordirà a Lecce, ma il rinnovo è in stand-by: parti ancora molto lontane

Arek Milik sarà tra i protagonisti e volti nuovi della trasferta di Lecce. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anticipando le scelte di Ancelotti: "Milik è rimasto ai margini della squadra per un problema al retto femorale, il capocannoniere (20 gol) della passata stagione ha assistito da spettatore al festival del gol del migliore attacco del campionato con tutti i suoi compagni di reparto regolarmente in gol. Adesso, oltre tutti i turbamenti nel periodo di mercato (per via dalla trattativa Icardi) e le problematiche per il rinnovo (scadenza al 2021 e parti ancora molto lontane dall’accordo) Milik deve dimostrare in campo la sua competitività, accettando una concorrenza che è molto più elevata con Mertens sempre in palla e l’arrivo di Llorente e Lozano".