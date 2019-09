Gazzetta - Out Milik e Insigne, Ancelotti pensa ad una coppia inedita per la Samp: Lozano-Llorente

Il Napoli potrebbe schierare una coppia d'attacco inedita per la sfida contro la Sampdoria prevista per sabato prossimo. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, gli ultimi due arrivati potrebbero partire titolari, insieme, ovviamente per la prima volta da quando vestono l'azzurro: Hirving Lozano e Fernando Llorente, la nuova idea di coppia di Carlo Ancelotti. Il quotidiano spiega nel dettaglio:

"Nuove idee. Le sta valutando, l’allenatore, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva. Arek Milik non è ancora guarito dal problema muscolare che lo tiene fuori da oltre un mese, mentre Lorenzo Insigne ha dovuto rinunciare alla nazionale per un malanno sempre di origine muscolare. A Castel Volturno si sta procedendo con cautela, non c’è nessuna intenzione di accelerare i tempi, perché il martedì dopo la Sampdoria, al San Paolo ci sarà il Liverpool e per quella partita Ancelotti vuole Lorenzo a disposizione. E allora potrebbe prospettarsi la possibilità di vedere in campo sia Lozano sia Llorente contro i doriani. La sta valutando, il tecnico, questa è una delle soluzioni che ha a disposizione per la fase offensiva. Schierando insieme i due nuovi, Ancelotti si garantirebbe rapidità, qualità e forza fisica".