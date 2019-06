Gazzetta smentisce: "Insigne all'Inter per Icardi? Ad oggi è fantamercato"

Il futuro di Mauro Icardi sarà lontano dall'Inter ed è per questo che gli altri club vengono a lui accostati frequentemente, compreso il Napoli, sebbene l'interesse di Aurelio De Laurentiis sia noto da sempre, le qualità del giocatore sono sotto gli occhi di tutti. Si è ipotizzato un possibile affare con gli azzurri che potesse comprendere anche Lorenzo Insigne.



Sì, una sorta di scambio alla pari o comunque con un piccolo conguaglio, ma non ci è entrati nel dettaglio. Per La Gazzetta dello Sport, però, l'ipotesi è davvero poco percorribile. Infatti, parlando del futuro del centravanti argentino, la Rosea scrive così: "Detto che la via Roma non è praticabile, ci sarebbe il Napoli in un ipotetico scambio con Insigne, ma ad oggi si tratta di fantamercato".