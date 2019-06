Gazzetta - Tesoretto da 50mln per il grande colpo in attacco: quattro calciatori in uscita

La priorità del Napoli in questo momento è quella di sfoltire l'organico prima di acquistare. L'obiettivo è costruire il tesoretto da 50 milioni di euro per dare l'assalto ad un grande attaccante. Ci sono quattro giocatori in partenza: sono Hysaj, Mario Rui, Diawara e Inglese. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che i due nomi monitorati per il reparto offensivo sono Lozano del Psv e Rodrigo del Valencia. "Perché tecnico e proprietà hanno deciso comunque di sfoltire la rosa e non avere troppi giocatori di proprietà in giro, in prestito. Gli oltre 50 milioni che servono per l’operazione attaccante, possono anche arrivare dalle cessioni" si legge sul quotidiano.