Giuntoli a Sky: "Koulibaly resterà! Via solo chi non gioca. 4-2-3-1? Moduli alternati in base agli avversari..."

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida contro il Genoa è intervenuto per parlare anche di mercato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo un manto erboso straordinario, un ottimo drenaggio, c'è tanta fiducia che possa giocare".

In campo il 4-2-3-1 con tutti gli attaccanti: è già una svolta?

"No, l'ha utilizzato anche domenica col Parma per mezzora. In base all'avversario Gattuso schiererà il 4-2-3-1 o il 4-3-3, oggi ha optato per il 4-2-3-1".

Quando nasce l'idea Osimhen?

"Nasce da tutti. I calciatori li vediamo e prendiamo tutti insieme. Avevamo l'esigenza di prendere un attaccante di profondità, perché Milik, nonostante i nostri tentativi, non voleva rimanere e abbiamo provato un altro tipo di gestione con lui e Petagna".

Cosa succederà con Milik?

"In questo momento il mercato è ancora aperto. L'ultima settimana facciamo l'80% delle operazioni, quindi siamo ancora fiduciosi di fare un'operazione importante sia per lui che per noi".

In entrata non hai tantissimo da fare: un difensore e un centrocampista a completare l'organico?

"Sì, la squadra è stata completata già a gennaio con Lobotka e Demme, due vertici che possono giocare anche a due. Poi Petagna, Osimhen e Rrahmani. Siamo sereni, cerchiamo di mandare a giocare i giocatori che non hanno spazio".

Per Koulibaly non sono arrivate offerte all'altezza: cosa farete?

"Credo rimanga. Noi siamo molto contenti, anche lui. Ha ancora due anni di contratto, credo che rimanga".

Una rosa ideale è fatta da 20 giocatori?

"Abbiamo tanti impegni ravvicinati. Dovendo dare un occhio al bilancio, visto che il Covid ha distrutto il bilancio di molte società, siamo molto attenti. Una rosa giusta può essere fatta con 22 giocatori e 3 portieri, noi siamo molto vicini".