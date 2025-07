Milinkovic-Ngonge, piccola frenata sull'asse Napoli-Torino: la situazione

Piccola frenata nella doppia trattativa con il Toro per Cyril Ngonge in uscita e Vanja Milinkovic-Savic in entrata. L'attaccante del Napoli era pronto a firmare e per un paio di giorni è stato anche a Torino, ma l'operazione non s'è ancora sbloccata (prestito con diritto di riscatto). Anche il portiere serbo, a quanto pare pronto alle visite lo scorso sabato, è in attesa nel ritiro di Prato allo Stelvio, provincia di Bolzano, 63 chilometri da Dimaro: ha ridotto al minimo i programmi di lavoro con gli altri portieri, ha saltato l'amichevole contro l'Ingolstadt e non partecipa neanche alle partitelle in famiglia. Ha la valigia pronta, aspetta un cenno azzurro. Lo riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Milinkovic-Savic era stato accostato da tempo al club azzurro, già prima dell'ufficialità del rinnovo di Meret. Piace al Napoli e piace a Conte, trattativa viva, concreta. Il portiere serbo ha una clausola da 19 milioni ma il Napoli non vuole coprirla. Al Torino piace molto Ngonge. Se ne potrà parlare. Affare nel caso da poter chiudere con o senza la contropartita tecnica dell'attaccante ex Verona allenato proprio all'Hellas da Baroni. Milinkovic-Savic, anni 28, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato e ha due doti: è un para-rigori e ha una grande tecnica di base. In carriera ha iniziato come centrocampista. Personalità, qualità nei rilanci e grande fisicità essendo alto 2,02 metri. Insomma, doti che intrigano. Il Napoli ci pensa come alternativa a Meret nell'anno del ritorno in Champions League.