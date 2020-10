ADL studia il ricorso con Grassani: tutti gli elementi che mostrano la volontà del Napoli di partire per Torino

Napoli che confida nella giustizia e lavora per ribaltare la sentenza del Giudice Sportivo che ha decretato il 3-0 in favore della Juve ed assegnato un punto di penalizzazione al club. A parlare della questione è il quotidiano ‘Repubblica’, che cerca di fissare alcuni punti sulla strategia difensiva del club.

“De Laurentiis e l’avvocato Grassani stanno lavorando al ricorso alla Corte Sportiva d’Appello. La bozza è già pronta e potrebbe essere presentata addirittura oggi, anche se presumibilmente slitterà alla prossima settimana. Il club era pronto a partire e ci sono alcuni elementi evidenti.

In primis il pullman era già a Torino per prelevare il gruppo all’aeroporto di Caselle.

Inoltre alcuni addetti del club erano già presenti a Capodichino e avevano anche caricato i bagagli in aereo.

Inoltre il quotidiano sottolinea come in allegato alla memoria difensiva verrà aggiunto lo scambio di mail tra il team manager e l’hotel prescelto per il ritiro, senza dimenticare la prenotazione prevista per le 6 di domenica, di un ciclo di tamponi da svolgere in Piemonte.