CdM - Kvara, nessun segnale d'apertura: la clausola la chiave di volta della trattativa

"De Laurentiis è disposto ad arrivare a cinque milioni di euro più bonus per adeguare il contratto".

Quale futuro per Khvicha Kvaratskhelia? Andandolo a chiedere al Napoli, la risposta che potremmo ricevere è una sola, la stessa che ha dato Antonio Conte nella sua conferenza stampa di presentazione: "Rimane". Che accetti o meno rinnovo e adeguamento proposti dal club azzurro. Per il momento, però, non sono arrivati segnali di apertura. Per ora non pensa ad accettare, ma solo all'Europeo. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Conte non vuole sentire ragione e lo reputa fondamentale nel suo progetto. De Laurentiis è disposto ad arrivare a cinque milioni di euro più bonus per adeguare il contratto. L’entourage dell’attaccante georgiano vorrebbe inserire una clausola, che al momento la società partenopea ha escluso. Questa potrebbe essere la chiave di volta della trattativa. Una cosa è certa: Kvara rimarrà a Napoli anche se non accetterà l’adeguamento del suo contratto che è sicuramente inferiore a quanto offre il Psg che ha individuato nel georgiano il sostituto di Mbappè".