Cdm - Osimhen ed il party senza regole: multa da ADL e ramanzina da Gattuso

Un minuto dopo l’esito positivo del tampone del centravanti, sui social diventa virale il video della sua festa di compleanno del 29 dicembre, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno, raccontando di un party in allegria "in barba a tutte le regole anti-Covid". E così "si infuria Gattuso, si arrabbia la società: Osimhen balla e canta tra decine di connazionali senza che nessuno indossi la mascherina. La festa si svolge a Lagos in Nigeria e dalle immagini documentate dal dj Micheal Golden sembra che lì l’emergenza sanitaria sia una perfetta sconosciuta. Ci sono ragazzi, bambini (ai quali distribuisce soldi), ci sono anche anziani. Ma l’unica attenzione è riservata alla spalla destra. Dalle immagini si nota che nonostante il ballo, lui prova a tenerla ferma".

Il club gli aveva concesso l’autorizzazione a spostarsi dal Belgio, ma rispettando tutte le precauzioni anti-Covid: "Se fosse un ragazzo qualunque gli andrebbe anche data l’attenuante dell’età, ma l’acquisto più oneroso della storia del Napoli - si legge - non può e non deve comportarsi in maniera irresponsabile". Così Aurelio De Laurentiis è pronto a multarlo per violazione delle regole sanitarie e di quelle del protocollo interno al club, Gattuso appena potrà si farà sentire in maniera franca e diretta con il calciatore.