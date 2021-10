CdM - Squalifica e multa, Spalletti non l'ha presa bene: la sua reazione

La beffa oltre il danno. Squalifica e ammenda per Spalletti dopo il rosso rimediato a fine partite all'Olimpico contro la Roma. Doppia sanzione immeritata per l'allenatore del Napoli che era tornato a Roma da 'grande nemico' e ha pagato per qualcosa che non ha fatto.

Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno con riferimento alle decisioni del Giudice Sportivo: "Ha pagato Spalletti, con una giornata di squalifica e cinquemila euro di multa. Non l’ha presa bene, nel senso che il disagio vissuto nelle fasi successive all’espulsione («ho applaudito per dirgli che era stato bravo, non c’erano secondi fini») si è riacutizzato con l’applicazione dell’ammenda come sanzione rafforzativa. Ma tant’è, e giovedì non potrà essere in panchina contro il Bologna".