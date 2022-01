CdM - Tempi di recupero di Insigne potrebbero dilatarsi: la situazione

Non è un momento fortunato per Lorenzo Insigne che in questa stagione, la post Europei, è andato incontro a parecchi problemi di natura fisica. Si parla del capitano del Napoli sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che analizza l'infortunio del numero 24: "Alti e bassi, con la spada di Damocle del rinnovo del contratto che poi si è risolto con la decisione di accettare l’offerta monstre del Toronto. Ma la sfortuna sembra essersi accanita. Uscito alla mezz’ora contro la Sampdoria, Insigne è stato costretto a fermarsi per un infortunio muscolare.

E ora il Napoli dovrà fare a meno del fantasista azzurro per almeno 15 giorni, ma i tempi potrebbero dilatarsi. "Insigne – si legge nel comunicato del Napoli - in seguito al problema muscolare riscontrato nella gara con la Sampdoria si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore ha già cominciato l’iter riabilitativo". Resta da capire, dunque, quanto saranno efficaci le cure e come risponderà il muscolo".