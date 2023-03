Cds - ADL vuole aprire un ciclo: sogna di tenere Osi e Kvara e aggiungergli altro

Chissà cosa succederà quando poi, come ogni estate, si finirà per ritrovarsi in quel caos che si chiama mercato con le sue bancarelle

TuttoNapoli.net Chissà cosa succederà quando poi, come ogni estate, si finirà per ritrovarsi in quel caos che si chiama mercato con le sue bancarelle dei sogni o degli incubi, scrive il Corriere dello Sport in merito alle dichiarazioni di De Laurentiis ieri al preio Bearzot sul mercato: "Vedremo. C’è sempre la proposta indecente ma i numeri li fanno gli altri e parlare di soldi è sempre un fatto volgare. Noi aspettiamo.