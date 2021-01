CdS - ADL s'aspetta le dimissioni di Gattuso: Benitez una soluzione su cui concentrarsi

"Il Napoli da ieri ha un settore tecnico inevitabilmente a rischio: traballa la panchina di Gattuso e anche la scrivania di Giuntoli (e quella del suo staff)". Scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta della grande delusione da parte di Aurelio De Laurentiis e cerca di ricostruire le possibili evoluzioni della situazione.

"De Laurentiis s’aspetterebbe dimissioni che difficilmente arriveranno ma intanto si trova costretto a riflettere su come affrontare una situazione che può diventare emergenziale, se ancora non lo è diventata".

Solo per pure coincidenza Rafa Benitez è un uomo libero - scrive il quotidiano - che spiega come il tecnico abbia avuto un ruolo fondamentale nel passato recente del Napoli con la rivoluzione effettuata col mercato del 2013: "Benitez dal Napoli non è mai seriamente uscito, perché c’è rimasto molto del suo e quindi diventa una soluzione sulla quale De Laurentiis può concentrarsi".