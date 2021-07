CdS - Insigne campione, ora andrà da ADL con altro piglio: vuole aumento per rinnovare

Il Napoli aveva già prenotato l'appuntamento con Lorenzo Insigne per il rinnovo per dopo l'Europeo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un incontro col suo agente, Pisacane, dato che ora Lorenzo è in vacanza ad Ibiza con la famiglia. Insigne vuole un ritocco verso l'alto rispetto ai 5 milioni, il club spinge per un ritocco verso il basso. E' chiaro che ora, dopo la vittoria dell'Europeo, il capitano azzurro siederà con un altro piglio al cospetto di De Laurentiis.