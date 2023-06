Cds - Italiano chiodo fisso di ADL: quando ci sarà l'assalto al tecnico

Vincenzo Italiano è il chiodo fisso di De Laurentiis per la panchina del Napoli. Come si legge sul Corriere dello Sport

Vincenzo Italiano è il chiodo fisso di De Laurentiis per la panchina del Napoli. Come si legge sul Corriere dello Sport, in cima alla sua lista il tecnico viola ci sta da un bel po', ma certe cose non si dicono per rispetto di Commisso, di Barone, della Fiorentina, lusingata in piazza («è un grande club») per mostrarsi distante o disinteressato all’allenatore che l’ha guidata in finale di Coppa Italia e pure in quella di Conference. Italiano è stato avvicinato già due anni anni, prima che Adl virasse definitivamente su Spalletti.