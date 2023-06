CdS - Italiano ha tutto ciò che piace ADL: pronte le scuse per 'l'irruzione' a Commisso

Sul Corriere dello Sport si parla di Vincenzo Italiano, individuato da Aurelio De Laurentiis come sostituto di Luciano Spalletti

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

"Italiano ha ciò che serve al Napoli, una voglia matta di essere se stesso, una inclinazione al calcio-spettacolo, la fame che uno scudetto non ha saziato in Adl, un contratto in linea con la filosofia del club". Sul Corriere dello Sport si parla di Vincenzo Italiano, individuato da Aurelio De Laurentiis come sostituto di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli.

"Un milione e ottocentomila euro di ingaggio; bonus di duecentomila per essere entrato nelle prime dieci; un premio di altri cinquecentomila in caso di qualificazione europea) e quindi argomenti che si possono affrontare. La Fiorentina ha un accordo vivo, scadrà tra un anno, e dunque andrà “affrontata” con il sorriso sulle labbra, le scuse per l’irruzione e poi il sentimento che unisce De Laurentiis a Commisso e a Joe Barone.