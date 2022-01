CdS - Januzaj può arrivare a zero: avviati i contatti con l'entourage

Il nome in pole position per sostituire nello scacchiere del Napoli Lorenzo Insigne sarebbe sarebbe quello di Adnan Januzaj, il cui contratto con la Real Sociedad scadrà a giugno prossimo. Arrivano conferme sull'interesse azzurro per l'esterno d'attacco, che in etstate sarà libero di cambiare squadra a costo zero. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Come si usa dire in casi del genere, prima che si arrivi al contratto ci sarà bisogno di una lunga serie di contatti: il Napoli si è presentato, ha iniziato a dialogare con il management del calciatore del quale (chiaramente) sa tutto quello che c'è da sapere ed ora lascerà che in queste settimane - o nei mesi che verranno - le promesse diventino altro. Ma Januzai, allevato da Giggs, sinteticamente, piace".