Cds - Meret, c'è l'Empoli: vuole fiducia e continuità ma il Napoli è convinto del rinnovo

E' entrato di prepotenza nel mirino dell'Empoli, scrive il Corriere dello Sport raccontando che club di Corsi tratta con la Lazio la cessione di Vicario

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Meret è entrato di prepotenza nel mirino dell'Empoli, scrive il Corriere dello Sport raccontando che club di Corsi tratta con la Lazio la cessione di Vicario per poi partire all'assalto di Alex: "Vuole sentirsi al centro del progetto e soprattutto giocare con una continuità mai riscontrata con Ancelotti, Gattuso e Spalletti. Tutti orientati verso Ospina. L'adios di David, sembrava l'inizio di un nuovo corso, ma evidentemente la storia non è ancora definita".

Anche Spalletti avrebbe voluto il rinnovo di Ospina, e magari - si legge - questo aspetto ha moltiplicato le perplessità di Meret: "Prima di firmare chiede legittimamente continuità e fiducia, e sebbene per il momento non sia ancora arrivata la firma, il Napoli è convinto che il nuovo contratto sarà ratificato a Dimaro. Da un punto di vista economico non esiste alcun problema, ma se l'Empoli ci ha fatto un pensiero molto serio - magari in prestito dopo il rinnovo - vuol dire che i tasselli non si sono ancora incastrati perfettamente.



SOSTITUTI - Il ds Giuntoli guarda al mercato estero a prescindere da Meret: piace Keylor Navas, in rotta con il Psg, ma l'ingaggio monstre da 8mln è un muro invalicabile, anche il basco Kepa è in uscita dal Chelsea. Raccolte info sullo svizzero Sommer del Mönchengladbach e sul portoghese Maximiano del Granada.