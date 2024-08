CdS - Meret e l'idea Kepa: destino può cambiare dopo prestazione super col Modena

Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'estremo difensore

La grande prestazione di Meret con il Modena in Coppa Italia, invece, potrebbe avere un peso sulle riflessioni in corso sui portieri. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'estremo difensore e sulla possibilità che il club azzurro acquisti un nuovo portiere in questa sessione del calciomercato.

"Il Napoli sta valutando la possibilità di prendere un altro numero uno, magari anche da affiancare allo stesso Meret. La prima idea è stato Kepa del Chelsea, già sondato due anni fa nell’estate della stagione scudetto. Fino al 30 agosto saranno diciotto giorni di fuoco, non solo per il clima. Non bisogna accontentare Conte, ma il Napoli. E soprattutto i tifosi, che hanno già risposto presente (40mila in Coppa Italia e 22mila abbonamenti). Hanno ancora un sogno nel cuore".