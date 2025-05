Ecco chi avrebbe calciato il rigore negato dal Var contro il Parma

La risposta arriva dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ha fatto molto discutere il rigore revocato al Napoli contro il Parma, per il presunto fallo di Giovanni Simeone su Circati. In molti si sono chiesti, non essendoci in campo Romelu Lukaku, quale degli azzurri si sarebbe presentato sul dischetto se il penalty fosse stato confermato. La risposta arriva dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

La rosea, parlando di David Neres, scrive: "Contro il Genoa ha creato due occasioni da gol in poco più di cinque minuti: bastava trasformarne una in oro per essere – chissà – almeno più sereni all’ultima gara. Poi a Parma aveva trovato la giocata vincente, con quella sterzata a cento all’ora con cui aveva sorpreso Lovik. Rigore, che per un attimo ha fatto esplodere di gioia i napoletani di tutto il mondo. Il Var ha cancellato l’opportunità, non il lampo di Neres. Che comunque era pronto a prendersi la responsabilità di calciarlo. Per essere lui l’uomo copertina".