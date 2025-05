Futuro Conte non è già scritto, Il Mattino: "Tutte le richieste del tecnico per restare"

vedi letture

Contrariamente a quanto si possa pensare, il destino di Antonio Conte non è già scritto. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna de Il Mattino, il tecnico non ha ancora deciso se andarsene a fine stagione: tutto dipenderà dal progetto che gli verrà prospettato. Esistono margini concreti per la permanenza, a patto che gli venga garantita una squadra competitiva. In tal caso, resterà.

Le richieste di Conte però sono precise: un top player per ogni reparto, con 8-9 nuovi acquisti in totale, un monte ingaggi aumentato dagli attuali 80 milioni fino a 100-110 milioni e un budget di mercato da 200 milioni. Nel piano rientrano anche interventi sul centro sportivo e sul settore giovanile. Secondo il quotidiano questi saranno i punti chiave nel faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis previsto subito dopo l’ultima gara della stagione. Un incontro decisivo per il futuro del club.