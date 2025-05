La grossa tentazione di Conte in vista della sfida al Cagliari

Il suo inserimento riporterebbe il Napoli al collaudato 4-3-3

David Neres è la grossa tentazione di Antonio Conte in vista della sfida scudetto di venerdì contro il Cagliari. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come il brasiliano, con la sua rapidità e la capacità di accendere l’attacco con giocate imprevedibili, potrebbe essere l’arma giusta per riaccendere una fase offensiva che ha faticato in alcune delle ultime uscite.

Il suo inserimento riporterebbe il Napoli al collaudato 4-3-3, lo stesso modulo con cui Conte ha costruito la rimonta e rilanciato la corsa al titolo. Come spiega la rosea, con Neres in campo, ci sarebbe anche un altro effetto collaterale positivo: McTominay tornerebbe a invadere il centro dell’area, sfruttando quegli inserimenti che lo hanno reso l’uomo del destino in questa volata scudetto.