Cds - Milik ora spinge per andare via: la situazione con Juve, Roma e Fiorentina

L'agente di Milik, David Pantak, è spuntato ieri a Castel Volturno. Il Napoli mantiene la linea dell'estate, secondo il Corriere dello Sport: può partire con un'offerta adeguata, ovvero non più i 20mln di euro più bonus che la Roma avrebbe corrisposto, ma intorno ai 18mln di euro. Al giocatore sono interessate la Fiorentina, la Roma che però non ha fretta avendo confermato Dzeko, e la Juventus più per un'occasione a parametro zero. Milik non si accontenta di poco, ma di un minimo di 4,5mln di euro che la Roma gli aveva garantito in estate, ma il rischio è di un'ulteriore inattività che gli costerebbero gli Europei.