CdS - Osimhen può star fermo quattro settimane (nella peggiore delle ipotesi)

Victor Osimhen potrebbe essere costretto a restare fermo fino a quattro settimane nella peggiore delle ipotesi. Lo spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sulle condizioni del nigeriano, infortunatosi durante la sfida sul campo dell'Atalanta giocata domenica scorsa scrive: "La risonanza magnetica del cranio e della colonna vertebrale non hanno evidenziato problematiche di carattere neurologico e la visita cardiologica è stata superata brillantemente".

Il quotidiano sottolinea dunque che non ci sarebbero ulteriori complicazioni, ma ricorda come la prassi in questi casi prevede un periodo di riposo che è variabile, identificato in uno spazio temporale che va da una a quattro settimane di riposo.