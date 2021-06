CdS - Ospina pronto all'addio: quattro club interessati ed un possibile scambio

Il Napoli e David Ospina sono pronti a dirsi addio in questa finestra del calciomercato. Del portiere colombiano scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il club abbia fatto ormai la sua scelta: sarà Alex Meret il portiere titolare nella stagione 2021/22.

Stabilita l’incredibilità di Meret, il Napoli valuta una soluzione per Ospina. Il quotidiano spiega che ci sono diversi club interessati nella nostra serie A: la Fiorentina, l’Atalanta, la Juve ed il Sassuolo col quale si potrebbe discutere di uno scambio che porterebbe Consigli (in scadenza nel 2022) in maglia azzurra.