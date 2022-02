CdS - Quello concesso al Barcellona è l'esempio eclatante di rigore da Var

Un classico esempio di rigore da Var. Così il Corriere dello Sport commenta il penalty concesso al Barcellona nella sfida al Napoli, col quotidiano che ritiene comunque giusta la decisione presa dal direttore di gara dopo aver visionato le immagini video: “Al Barcellona ha permesso qualcosina in più: esemplificativo il solo richiamo al 24’ pt a Eric Garcia per l’intervento in ritardo su Zielinski, mentre Anguissa è stato subito ammonito. Metro diverso".

Nello specifico sull'episodio che ha visto coinvolto Juan Jesus: “Quello che Kovacs concede al Barcellona è l’esempio più eclatante di rigore da Var. solo analizzando e vivisezionando l’episodio al video è possibile notare l’impercettibile tocco con la punta delle dita della mano di Juan Jesus”.