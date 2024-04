Cds - Retegui ha stregato ADL: sarà lui il primo colpo?

Il Napoli cerca l'erede di Osimhen e osserva con attenzione anche un altro argentino - argentino made in Italy -, valutazione inferiore rispetto ai colleghi

© foto di www.imagephotoagency.it

"Retegui ha stregato ADL: sarà lui il primo colpo?" si legge sul Corriere dello Sport.

C'è un nuovo nome oltre ai soliti che circolano da diverse settimane. Il Napoli cerca l'erede di Osimhen e osserva con attenzione anche un altro argentino - made in Italy -, con una valutazione inferiore rispetto ai colleghi: Mateo Retegui, il centravanti del Genoa e della Nazionale, un toro di 24 anni e mille risorse che ha collezionato finora 8 gol in 27 partite. Fatalità: la sua prima italiana - con l’Italia e in assoluto - andò in scena proprio al Maradona contro l’Inghilterra, il 23 marzo 2023. E fu subito amore (e gol).