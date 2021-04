I due motivi per cui la vittoria peserebbe come un macigno

Conto alla rovescia: testa alle 18.30. È un lunedì differente, con gli azzurri che scendono in campo a chiudere una giornata che ha visto ancora una volta la Juve fare i conti con tutti i suoi problemi. Con una vittoria di misura il Napoli metterebbe la freccia sui bianconeri di Pirlo, che oggi hanno un +1 rispetto agli azzurri in differenza reti ma meno reti all’attivo: vincendo anche 1-0 sarebbe il Napoli ad andare al quarto posto.

Non solo. C’è un altro fattore che potrebbe risultare decisivo nella corsa Champions League: dopo la sfida Torino-Napoli è in programma Lazio-Milan, crocevia fondamentale nella corsa ai primi posti in classifica sia per biancocelesti che per rossoneri. Una vittoria della banda di Gattuso metterebbe grande pressione sulla squadra di Pioli, che deve fare i conti con un trend negativo ed un calendario molto complicato ancora da affrontare.

Vittoria a due fattori: sorpasso alla Juve e pressione al Milan. Sono chiavi di lettura di una gara in cui, prima di tutto, il Napoli dovrà però restare focalizzato sul suo gioco, sul potenziale di una squadra che se fa girare a pieni giri il motore può diventare devastante. La sfida con la Lazio lo dimostra. Fondamentale sarà la partenza, come spesso accade a questo Napoli.