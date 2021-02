Gazzetta - ADL avanti con Gattuso perché non vuole pagare un altro tecnico: c'è già il nome per l'estate

La domanda ricorrente è la seguente: Gattuso rischia, oppure no? Dipenderà tutto dalla gara contro la Juventus? Non proprio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "De Laurentiis nel momento di grande crisi non ha intenzione di pagare un altro tecnico e spera di arrivare in fondo alla stagione con Gattuso per poi puntare su un giovane per il futuro: De Zerbi, Italiano o Juric, in rigoroso ordine alfabetico. Ma adesso ci sarebbe da salvare il salvabile".