Gazzetta - Arbitri, arriva lo stop ai rigorini: fermato l'arbitro di Napoli-Bologna

Rigori, ora si cambia, titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport raccontando che siamo già a 48 e la proiezione su 38 giornate direbbe 182: "A questo punto del campionato, e dopo dieci giornate, rischia di dilagare il “tour dell’area di rigore”. Della serie: basta stare in area, qualcosa succederà. I giocatori sanno che ormai al minimo tocco scatta il penalty, e ne approfittano. Si danno molti rigori, troppi. E dai vertici arbitrali, da tempo, è stato esposto un cartello grande così: basta coi tocchi leggeri che diventano penalty. Non ogni contatto è da sanzionare. Il calcio prevede anche il contatto. Il rigore è eccezione, per situazioni nette e gravi di impedimento. Non una quasi-consuetudine".

Nessun campionato è sui numeri del nostro campionato. In Premier League i penalty sono stati appena 21 in 9 turni; in Liga 39 in 11; in Bundesliga 23 in 9 giornate; in Ligue 1 sono 34 in 11. Siamo primi e anche di tanto. E nel dettaglio viene citato il secondo rigore del Napoli col Bologna: "Il secondo fa parte della casistica che proprio i vertici arbitrali hanno definito da “derubricare”, perché il colpo di Mbaye su Osimhen esiste ma è lieve, non travolgente. Morale: Serra l’ha decretato ma doveva farne a meno. Come ha fatto Chiffi in Empoli-Inter: contatto D’Ambrosio-Bajrami, niente penalty con successive saette di Andreazzoli e Corsi. Se quell'episodio come indicazione dei vertici vuole, non è rigore, allora non devono esserlo neanche altri".

Ed ancora una curiosità sempre legata al Napoli: "l’arbitro che ha fischiato più rigori è Serra (4 in 3 gare: fermato per il prossimo turno proprio dopo la direzione controversa in Napoli-Bologna di giovedì sera)".