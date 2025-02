Gazzetta - Conte mugugna e si lamenta, ma il gol arriva dopo una sua mossa

Allo Stadio Olimpico, Lazio e Napoli si dividono la posta in palio nel terzo confronto stagionale, chiuso sul 2-2. Antonio Conte rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria contro Marco Baroni, che trova il pareggio nel finale grazie a Boulaye Dia, con gli azzuri che si fanno trovare poco determinati nella chiusura a sinistra. Questo il commento de La Gazzetta dello Sport, critica nei confronti di Antonio Conte:

“Il Napoli è stanco, alcuni giocatori hanno perso brillantezza, per esempio Anguissa e McTominay. Conte lamenta la mancanza di ricambi all’altezza e non ha tutti i torti, tra la cessione di Kvaratskhelia e infortuni vari, ma non sarebbe Conte, se non mugugnasse. La vittoria gli è sfuggita per il rimescolamento finale da lui decretato: fuori Mazzocchi, dentro Marin, spostamenti di posizioni, Politano da destra a sinistra, e gol della Lazio. Il risultato è corretto”.