Gazzetta - Il Napoli aspetta per Emerson Palmieri: affare alla Bakayoko da fine mercato

La priorità del Napoli resta un laterale mancino e si va avanti con sondaggi, approcci, ma le trattative non vengono affondate più di tanto, scrive la Gazzetta dello Sport, sottolineando che salgono le quotazioni di Emerson Palmieri perché l’Inter insegue più un quinto di centrocampo che un esterno da difesa a quattro (Marcos Alonso e non l'ex Roma) e l’italo-brasiliano proprio con Spalletti ha vissuto il suo periodo migliore: "Ha un ingaggio superiore ai 4 milioni al Chelsea, ma anche il contratto in scadenza fra un anno. Dunque aspettando ecco che il Napoli potrebbe provare una operazione come quella fatta con Bakayoko, spalmando l’ingaggio. Discorso simile, almeno sulla scadenza del contratto, riguarda Reinildo Mandava, mancino del Lille: se non procederà al rinnovo, il club transalpino potrebbe lasciarlo andare a cifra accessibili. Così come il greco Kostas Tsimikas, che il Napoli aveva inseguito ma che era finito per circa 13mln al Liverpool e che non ha mai convinto Klopp".